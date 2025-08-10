Ca sĩ Lynda Trang Đài 'tình nguyện nhận tội', sẵn sàng cho mức án cao nhất

Cụ thể, ca sĩ Lynda Trang Đài xin Tòa án chấp thuận đơn xin tình nguyện nhận tội khi vắng mặt (plea of no contest in absentia) đối với tội trộm cắp vặt.

Trong đơn, cô xác nhận mình có đủ năng lực pháp lý và tinh thần để đưa ra quyết định, không bị ép buộc, dụ dỗ, đe dọa.

"Tôi hiểu rõ các quyền của mình. Bằng việc ký đơn này, tôi từ bỏ quyền đối chất và thẩm vấn nhân chứng của bên công tố. Tôi từ bỏ quyền yêu cầu trình bày bằng chứng từ phía công tố và đồng ý rằng các bằng chứng của bên công tố đủ căn cứ buộc tội tôi. Luật sư của tôi và bên công tố đã ký thỏa thuận về mức án sau khi tôi nhận tội", trích đơn.