Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc tại Công an TPHCM

Hôm nay (25/9), ca sĩ Khánh Phương, tên thật là Phạm Khánh Phương đã đến làm việc tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM theo thư mời của đơn vị này vì nghi vấn quảng cáo web cờ bạc trong MV mới phát hành của nhóm Ngũ hổ tướng.

Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc theo giấy mời của Phòng PA05, Công an TPHCM. Ảnh: L.A

Trong những ngày qua, Phòng PA05 cũng mời làm việc đối với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (tên thật Nguyễn Quốc Thanh), Lâm Chấn Huy (tên thật là Hoàng Văn Hiệp), diễn viên Đại An (tên thật là Lê Đại An) và một số diễn viên, ê kíp thực hiện MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ hổ tướng.

Liên quan đến việc bị Công an TPHCM mời nhiều lần nhưng không đến làm việc như mạng xã hội lan truyền, Khánh Phương cho biết, đó là thông tin sai sự thật. Theo nam ca sĩ, anh đã nhận giấy mời của Phòng PA05, Công an TPHCM vào trưa 24/9 nên sắp xếp làm việc vào ngày 25/9.