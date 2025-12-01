Ca sĩ Katy Perry ôm cựu Thủ tướng Canada trên du thuyền riêng

Tin đồn này khởi nguồn từ tháng 7, khi họ bị bắt gặp dùng bữa tối thân mật ở Montreal, sau đó dạo chơi công viên Mount Royal và Trudeau xuất hiện tại concert của Katy Perry ở Canada. Một nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ từng “chững lại” hồi tháng 8 vì lịch trình bận rộn nhưng “không có điều gì tiêu cực” giữa 2 người.

Trước đó, Katy Perry chia tay Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó và có một con gái chung Daisy Dove (5 tuổi).

Về phía Justin Trudeau, ông ly thân với vợ Sophie Grégoire năm 2023 sau 18 năm chung sống, có 3 con: Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi). Ông từ chức vài tháng trước sau gần một thập kỷ cầm quyền.

Katy Perry sinh năm 1984 là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất thế giới với hơn 143 triệu bản thu âm, 13 đề cử Grammy và là nghệ sĩ đầu tiên có 5 MV vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube.