Ca sĩ Jack đã làm việc với Sở VH&TT Hà Nội: nhận trách nhiệm và xin lỗi

Bên cạnh việc xin lỗi và nhận trách nhiệm, ca sĩ Jack cũng thông tin rằng, trong thời gian tới bản thân cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo.

Sẽ rà soát, điều chỉnh lại các nội dung hoạt động

“Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục mà các ban ngành đưa ra.

Bên cạnh đó, ca sĩ hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để "lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện" – ca sĩ Jack viết.

Qua bài đăng, ca sĩ Jack cảm ơn các cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của mình, góp ý giúp Jack và Công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Nam ca sĩ cũng mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người.

"Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả quý khán giả, các đơn vị đối tác, các quý ban ngành và cơ quan báo chí đã động viên và chia sẻ cùng tôi trong thời gian này" – Jack bày tỏ qua bài đăng.