Ca sĩ Jack đã làm việc với Sở VH&TT Hà Nội: nhận trách nhiệm và xin lỗi

Tối 29-10, trên trang cá nhân, ca sĩ Jack – J97 đã có bài đăng trên fanpage nội dung liên quan đến vụ việc nam ca sĩ trình diễn ca khúc có ca từ phản cảm.
Ca sĩ Jack đã làm việc với Sở VH&TT Hà Nội
Theo đó, ca sĩ Jack cho biết chiều 29-10, phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hà Nội, nhận trách nhiệm và lắng nghe mọi góp ý.
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận.
Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ" – ca sĩ Jack viết.
Sẽ rà soát, điều chỉnh lại các nội dung hoạt động
Bên cạnh việc xin lỗi và nhận trách nhiệm, ca sĩ Jack cũng thông tin rằng, trong thời gian tới bản thân cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo.
“Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục mà các ban ngành đưa ra.
Bên cạnh đó, ca sĩ hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để "lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện" – ca sĩ Jack viết.
Qua bài đăng, ca sĩ Jack cảm ơn các cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của mình, góp ý giúp Jack và Công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Nam ca sĩ cũng mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người.
"Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả quý khán giả, các đơn vị đối tác, các quý ban ngành và cơ quan báo chí đã động viên và chia sẻ cùng tôi trong thời gian này" – Jack bày tỏ qua bài đăng.
Từ vụ Jack, chấn chỉnh nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa
Những ngày qua, ca sĩ Jack trở thành tâm điểm tranh luận và chỉ trích vì biểu diễn một bài hát mới trong sự kiện Moonlit Childhood vào ngày 16-10 tại Hà Nội.
Theo những đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ với những ca từ bị cho là tục tĩu, phản cảm.
Chỉ sau vài giờ kể từ khi clip biểu diễn của Jack lan truyền, mạng xã hội tràn ngập tranh luận. Đa số ý kiến cho rằng ca từ trong ca khúc mới của Jack thô tục, phản cảm, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay, cấm biểu diễn.
Sau lời giải thích bị kết luận là "chống chế" của Jack và đơn vị tổ chức sự kiện, sự việc tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.
Ngày 24-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi đến một số cơ quan ở TP.HCM về việc "Đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa", trong đó có nêu tên Jack và bài hát nói trên.
Tiếp đó, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử kết luận sự việc của Jack có dấu hiệu vi phạm, giải thích chống chế. Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định phải xử lý nghiêm khắc cũng như nhân rộng ra toàn quốc về cách xử lý, chấn chỉnh của TP.HCM.