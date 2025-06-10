Ca sĩ Jack bị phạt hành chính

"Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở", người đại diện nói.

Dù vậy, theo J97 Promotion, việc nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được Sở chấp thuận xuất phát việc trả lời câu hỏi của báo chí.

"Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu.

Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật", đại diện công ty cho hay.

Mi Lê