Ca sĩ Hồ Quang Hiếu hôn say đắm, thực hiện lời hứa với bà xã kém 17 tuổi Tuệ Như

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như vừa thực hiện bộ ảnh cưới tại Long An, trước thềm lễ thành hôn diễn ra vào ngày 19/9 tại TPHCM.

Gia đình nhỏ của Hồ Quang Hiếu.

Bộ ảnh được thực hiện nhanh gọn bởi cả 2 đã quen thuộc với ống kính sau nhiều lần chụp hình du lịch chung.

Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin) - khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn.