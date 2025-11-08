Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân mắc bệnh chưa có thuốc chữa

Ca sĩ Bảo Hân mắc bệnh "chưa thuốc chữa"

Ca sĩ Bảo Hân mắc bệnh parkinson

Xuất hiện tại một buổi giao lưu, ca sĩ nổi tiếng của thị trường nhạc hải ngoại, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ bản thân đang phải đối mặt với căn bệnh không thuốc chữa. Đây cũng là lý do ca sĩ Bảo Hân đột ngột biến mất khỏi mọi sân khấu dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cụ thể, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ: "Tôi không thể đi hát được vì bị mắc bệnh Parkinson. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Chỉ có cách uống thuốc duy trì để có thể cử động được nhưng cũng không thể cử động bình thường như mọi người. Còn nếu không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ co giật". Theo ca sĩ Bảo Hân, cô bị bệnh này do gen di truyền của gia đình. Trong gia đình cô, nhiều người mắc bệnh. Người đầu tiên là mẹ cô và người thứ 2 là cô. Sau đó, cậu cô và mới đây nhất là anh trai cô cũng mắc bệnh Parkinson.