Ca sĩ Hà Phương bật mí hôn nhân với chồng tỷ phú Chính Chu

Ca sĩ dân ca hát Opera

- Hà Phương mới về Việt Nam, chị làm gì những ngày qua?

Tôi về Việt Nam sau hơn 2 năm thăm ba mẹ, anh chị em. Sau đó, tôi thu liền 13 bài với các anh Ngọc Sơn, Đình Văn, Đan Trường, Lam Trường, Nguyễn Đức, Trần Sang,... và quay MV Bến đò chiều mưa do ba tôi viết từ chuyện tình cảm động của cậu ruột.

Từ khi có gia đình, tôi dành gần như toàn bộ thời gian chăm con, gác lại sự nghiệp dù rất đam mê nghệ thuật. Khi các con lớn, tôi mới dần trở lại nghề. Dù ít hoạt động, tôi vẫn trau dồi thanh nhạc và điện ảnh. Tôi may mắn khi được học thầy giỏi, khai phá sâu hơn thực lực. Đặc biệt, giọng tôi thậm chí đã phát triển lên hát Opera.

- Chị hát... Opera ư?

Ban đầu khi cô giáo nói, tôi cũng không tin nhưng giọng tôi hiện tại nếu tính cả giọng óc là 4 quãng 8. Tôi tập hát Opera không thấy khó. Tôi thường tập bài The Phantom of the Opera. Trước đây, tôi từng hát bài Lời ru của mẹ phiên bản Opera, được nhạc sĩ Kim Tuấn thích và xúc động. Sau các dự án nhạc dân ca - quê hương, tôi sẽ hát tiếng Anh, hát nhạc trẻ và có thể là Opera. Tôi thích học hỏi nên chỉ trở lại với dân ca sẽ rất cũ kỹ.

- Cuộc sống ở Mỹ của chị thế nào?

Tôi vẫn rất bận rộn dù có người giúp việc, tài xế, cô giáo và bà vú nuôi dạy các con. Tôi phải giám sát, quản lý mọi thứ, đến đêm mới lôi công việc nghệ thuật ra làm, viết kịch bản hoặc viết sách.