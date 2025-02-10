Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 50.000 USD hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Những ngày miền Trung và miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi), đông đảo văn nghệ sĩ TP.HCM và cả nước đã có những hành động thiết thực để ủng hộ bà con nơi đây vượt qua khó khăn.

Không đứng ngoài việc làm đầy ý nghĩa này, trưa 2-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến trụ sở Thành Đoàn TP.HCM để chung tay cùng Thành Đoàn TP hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi).

Tại đây, nhằm xoa dịu những đau thương, mất mát của bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ Nghệ An Hà Tĩnh cũng như những tình thành khác, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho hay: "Cả nước đang hướng về vùng bão lũ. Với tư cách là một công dân, tôi không thể thờ ơ. Với tư cách là người nghệ sĩ, tôi thay mặt những khán giả để trao gửi tấm lòng và mọi người đã ủng hộ mình đến với bà con.