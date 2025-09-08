Ca sĩ Duyên Quỳnh làm đại sứ chương trình 'Sách trao em', vận động sách cũ trang bị 1.000 tủ sách cộng đồng

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Sách điện tử Bookas chia sẻ, từ tháng 7/2025, chương trình “Sách trao em” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, với hàng nghìn cuốn sách cũ được quyên góp và trao đi khắp mọi miền. Sau thành công khởi đầu, Bookas chính thức công bố chương trình sẽ được duy trì quanh năm, thông qua thành lập quỹ “Đồng hành cùng em tới trường”.
Đây là qũy thường niên với cam kết trích 1.000 đồng trên mỗi sản phẩm sách điện tử hoặc sách điện tử bán ra trên nền tảng Bookas. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để mua dụng cụ học tập cho học sinh ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ hoặc điều kiện kinh tế – giáo dục khó khăn.
Ca sĩ Duyên Quỳnh, Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024 Trung Nghĩa và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công ty sách điện tử Bookas cùng giữ vai trò đại sứ truyền thông của chương trình.
Mục tiêu của chương trình là trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa. Ngoài sách, chương trình còn kêu gọi cộng đồng quyên góp vở viết, dụng cụ học tập cho trẻ em ở những nơi vẫn đang thiếu thốn.
Mỗi người tham gia sẽ nhận được mã sách điện tử miễn phí trên nền tảng Bookas khi gửi tặng sách cũ. Chương trình cam kết cập nhật báo cáo minh bạch về hành trình quyên góp – phân loại – trao tặng sách trên fanpage và website chính thức, nhằm đảm bảo uy tín và tính cộng đồng của dự án. Chương trình không nhận chuyển khoản cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào.
Giai đoạn 1 của chương trình tổ chức phát động trước thềm năm học mới 2025 kêu gọi quyên góp sách và dụng cụ học tập, tổ chức ngày hội thug om sách, trao trặng cho các điểm trường đã khảo sát. Giai đoạn 2 nhằm duy trì và mở rộng chương trình, tiếp nhận sách quanh năm tại gian hàng số 12, Nhà sách SBooks (Tăng Nhơn Phú, Tp. HCM). Trong tương lai, chương trình sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động đồng hành như các buổi giao lưu, talkshow về văn hóa đọc, các buổi truyền cảm hứng viết sách và gieo tri thức.
Trong thư ngỏ của chương trình, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ: “mỗi cuốn sách trao đi là một hạt giống được gieo vào một tâm hồn đang lớn lên. Không chỉ là con chữ, những trang sách mang theo tri thức, cảm hứng sống, những giấc mơ về một chân trời mới. Chúng tôi tin rằng: một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời – và hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách được trao đi hôm nay sẽ là nền móng cho một thế hệ mai sau biết đọc, biết nghĩ, biết yêu thương và khát khao vươn lên.
Văn hóa đọc không chỉ cần phát triển ở các thành phố lớn, mà còn cần phát triển ở những tỉnh thành khác và đi sâu hơn đến những nơi ít người đặt chân tới.”
Nhà báo Trung Nghĩa - Đại sứ Văn hóa đọc nhiệm kỳ 2023 - 2024, cho rằng: " Việc duy trì hoạt động ủng hộ cho các tủ sách ở nơi xa có nhiều đầu sách phong phú, cập nhật hàng năm… là tín hiệu rất đáng mừng và thiết thực, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc của các bạn nhỏ một cách bền vững. Những cộng đồng đọc sách đa phương tiện có thể lan tỏa tình yêu thương, niềm hi vọng cho hiện tại và tương lai".
Ca sĩ Duyên Quỳnh - Giọng ca "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", chia sẻ: "Tình yêu thương không phải là khoảnh khắc, mà là sự quan tâm liên tục. Đây là cách để chúng ta viết tiếp câu chuyện về sự sẻ chia, về hy vọng, không chỉ trong một mùa tựu trường mà trong suốt hành trình lớn lên của các em."