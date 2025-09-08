Ca sĩ Duyên Quỳnh làm đại sứ chương trình 'Sách trao em', vận động sách cũ trang bị 1.000 tủ sách cộng đồng

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Sách điện tử Bookas chia sẻ, từ tháng 7/2025, chương trình “Sách trao em” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, với hàng nghìn cuốn sách cũ được quyên góp và trao đi khắp mọi miền. Sau thành công khởi đầu, Bookas chính thức công bố chương trình sẽ được duy trì quanh năm, thông qua thành lập quỹ “Đồng hành cùng em tới trường”.

Đây là qũy thường niên với cam kết trích 1.000 đồng trên mỗi sản phẩm sách điện tử hoặc sách điện tử bán ra trên nền tảng Bookas. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để mua dụng cụ học tập cho học sinh ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ hoặc điều kiện kinh tế – giáo dục khó khăn.

Ca sĩ Duyên Quỳnh, Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024 Trung Nghĩa và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công ty sách điện tử Bookas cùng giữ vai trò đại sứ truyền thông của chương trình.