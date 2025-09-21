Ca sĩ Đức Phúc giành quán quân cuộc thi âm nhạc Intervision 2025 tại Nga

Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.

Năm nay, chương trình có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc.

Mỗi quốc gia có ca sĩ tham gia cũng sẽ cử 1 đại diện tham gia ban giám khảo (giám khảo đại diện của Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng học tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga).

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết quy chế chấm thi bảo đảm công bằng, không có sự chiếu lệ nào trong việc chấm thi. Và 23 ca sĩ đại diện cho 23 nước tham dự đều mang đến những tiết mục đặc sắc nhất thể hiện văn hóa của nước mình.

Theo ông, việc chạm đến trái tim người nghe chính là tiêu chí quan trọng trong quá trình chấm điểm.