Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bình luận 'kém duyên' với Cục trưởng Xuân Bắc

Hai ngày nay, mạng xã hội bàn tán về câu đùa bị cho là kém duyên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên ảnh của cha con Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc.

Cụ thể, Xuân Bắc đăng ảnh chụp cùng con trai là Khánh Minh (sinh năm 2007) đang cởi trần với câu chuyện hài hước về tập gym.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với 179 nghìn biểu cảm, hơn 3,5 nghìn bình luận và 290 lượt chia sẻ.

Phần lớn người dùng mạng tấm tắc khen ngoại hình của em Khánh Minh và văn phong hài hước của Xuân Bắc.