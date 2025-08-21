Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.
Từ 20/8, đoàn làm phim Mưa đỏ tổ chức suất chiếu sớm ra mắt truyền thông. Nhiều nghệ sĩ có mặt để ủng hộ bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân, tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973. Trong ảnh là dàn diễn viên chính gồm Steven Nguyễn, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Hiếu Nguyễn và Phương Nam (từ trái sang).
Đình Khang (trái) và Phương Nam có nhiều đất diễn trong Mưa đỏ. Khoảnh khắc hai nhân vật Tú và Tạ trong phim gây xúc động cho người xem.
Tại buổi ra mắt phim, diễn viên Phương Nam cho biết anh có nhiều kỷ niệm khi quay cảnh cháy nổ tại Thành cổ Quảng Trị. "Nói không sợ bom nổ là 'xạo'. Trong một phân cảnh sắp hy sinh, tôi và đồng đội phải ngước lên trời nhìn bom nổ, đó là tôi sợ thật, không phải diễn", nam diễn viên chia sẻ.
Hải (Nguyễn Hùng đóng) và chỉ huy Thành (Hiếu Nguyễn thủ vai) cùng hội ngộ tại buổi ra mắt Mưa đỏ. Trong phim, cả hai có phân đoạn hy sinh gây xúc động.
Dàn diễn viên chính gồm Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vỹ Văn và Yến Nhi tại buổi ra mắt.
