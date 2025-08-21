Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

Từ 20/8, đoàn làm phim Mưa đỏ tổ chức suất chiếu sớm ra mắt truyền thông. Nhiều nghệ sĩ có mặt để ủng hộ bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân, tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973. Trong ảnh là dàn diễn viên chính gồm Steven Nguyễn, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Hiếu Nguyễn và Phương Nam (từ trái sang). Đình Khang (trái) và Phương Nam có nhiều đất diễn trong Mưa đỏ. Khoảnh khắc hai nhân vật Tú và Tạ trong phim gây xúc động cho người xem. Tại buổi ra mắt phim, diễn viên Phương Nam cho biết anh có nhiều kỷ niệm khi quay cảnh cháy nổ tại Thành cổ Quảng Trị. "Nói không sợ bom nổ là 'xạo'. Trong một phân cảnh sắp hy sinh, tôi và đồng đội phải ngước lên trời nhìn bom nổ, đó là tôi sợ thật, không phải diễn", nam diễn viên chia sẻ. Hải (Nguyễn Hùng đóng) và chỉ huy Thành (Hiếu Nguyễn thủ vai) cùng hội ngộ tại buổi ra mắt Mưa đỏ. Trong phim, cả hai có phân đoạn hy sinh gây xúc động. Dàn diễn viên chính gồm Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vỹ Văn và Yến Nhi tại buổi ra mắt. Gần như cả showbiz Việt đến ủng hộ ê-kíp Mưa đỏ, trong ảnh là siêu mẫu Đức Hải, đạo diễn Hoàng Nam (phim Đèn âm hồn) và siêu mẫu Hà Anh với Hiếu Nguyễn. Vợ chồng đạo diễn - diễn viên Thu Trang và Tiến Luật trên thảm đỏ. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và siêu mẫu Xuân Lan mặc ton-sur-ton đến xem phim Mưa đỏ. Diễn viên Lê Phương (áo trắng) chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tá Kiều Thanh Thúy (Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân) và đạo diễn, Thượng tá - NSƯT Đặng Thái Huyền (ngoài cùng bên phải). NSƯT Kim Tuyến và đạo diễn Katy Uyên đến ủng hộ bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân. NSƯT Hạnh Thúy trước buổi chiếu phim. NSND Mỹ Uyên đến ủng hộ người bạn Thân Thúy Hà, có những chia sẻ sau buổi xem phim. Lâm Vỹ Dạ mặc áo dài truyền thống, khoác khăn rằn Nam bộ đến xem Mưa đỏ. Cô xúc động khi chia sẻ về sự hy sinh của người lính trong tác phẩm. Diễn viên Băng Di chia sẻ ở buổi chiếu phim sớm.