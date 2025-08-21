Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Trạch Dương - Nam Lê - Thanh Ngân| 21/08/2025 11:03

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

z6928853547589-3a882605e1c96c860b3b7a0ebf4b7ebd.jpg
Từ 20/8, đoàn làm phim Mưa đỏ tổ chức suất chiếu sớm ra mắt truyền thông. Nhiều nghệ sĩ có mặt để ủng hộ bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân, tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973. Trong ảnh là dàn diễn viên chính gồm Steven Nguyễn, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Hiếu Nguyễn và Phương Nam (từ trái sang).
z6928853334107-5bb7dfd9c2ccd0b222c930eed2fdce8b.jpg
Đình Khang (trái) và Phương Nam có nhiều đất diễn trong Mưa đỏ. Khoảnh khắc hai nhân vật Tú và Tạ trong phim gây xúc động cho người xem.
z6928853203743-e3f0c16274f76f8a01b6b30ad7d99565.jpg
Tại buổi ra mắt phim, diễn viên Phương Nam cho biết anh có nhiều kỷ niệm khi quay cảnh cháy nổ tại Thành cổ Quảng Trị. "Nói không sợ bom nổ là 'xạo'. Trong một phân cảnh sắp hy sinh, tôi và đồng đội phải ngước lên trời nhìn bom nổ, đó là tôi sợ thật, không phải diễn", nam diễn viên chia sẻ.
z6928854206021-2396df73b056bab16c8bee4009c14f40.jpg
Hải (Nguyễn Hùng đóng) và chỉ huy Thành (Hiếu Nguyễn thủ vai) cùng hội ngộ tại buổi ra mắt Mưa đỏ. Trong phim, cả hai có phân đoạn hy sinh gây xúc động.
z6928852894382-62cb67f58a5a9f0beeea071eb09c913a-100.jpg
z6928852667501-601008a7ea5b4d326a5270ab78f22d62-5871.jpg
509d08668f9207cc5e833.jpg
z6928852569667-3a62555f52a7b6ffda3c44817b9e1bf6.jpg
Dàn diễn viên chính gồm Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vỹ Văn và Yến Nhi tại buổi ra mắt.
z6928853820274-e9e60765a5561b982762de8d432210a7.jpg
z6928853955438-f03ced82a1e13084b9a4808a8748d1ec.jpg
z6928853684893-4bad5a9cea7854a6a2ca4b7b4ba8332d.jpg
Gần như cả showbiz Việt đến ủng hộ ê-kíp Mưa đỏ, trong ảnh là siêu mẫu Đức Hải, đạo diễn Hoàng Nam (phim Đèn âm hồn) và siêu mẫu Hà Anh với Hiếu Nguyễn.
z6928852467369-38a6c734c5c1862d0415473feade1301.jpg
Vợ chồng đạo diễn - diễn viên Thu Trang và Tiến Luật trên thảm đỏ.
z6928852387444-d5474673c087c110bd68bdc6e4cd848c.jpg
Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và siêu mẫu Xuân Lan mặc ton-sur-ton đến xem phim Mưa đỏ.
z6928852300821-51befade6ebdceab4a3395d3344b6843-9701.jpg
Diễn viên Lê Phương (áo trắng) chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tá Kiều Thanh Thúy (Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân) và đạo diễn, Thượng tá - NSƯT Đặng Thái Huyền (ngoài cùng bên phải).
z6928852989649-3d2585da83cd5d109043373b4da912a8.jpg
NSƯT Kim Tuyến và đạo diễn Katy Uyên đến ủng hộ bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân.
z6928852176791-e2470b664c96f5abbcefecae2e1e3073.jpg
NSƯT Hạnh Thúy trước buổi chiếu phim.
z6928851887930-2d6b4ddb20c6d6e71574d70422bed604.jpg
z6928852092137-eb618883dc9cdb525abe836b2feadca4.jpg
NSND Mỹ Uyên đến ủng hộ người bạn Thân Thúy Hà, có những chia sẻ sau buổi xem phim.
z6928853415555-29190a0612da43305ffbf03b0e16169f.jpg
Lâm Vỹ Dạ mặc áo dài truyền thống, khoác khăn rằn Nam bộ đến xem Mưa đỏ. Cô xúc động khi chia sẻ về sự hy sinh của người lính trong tác phẩm.
z6928851979935-65812e8046b02d4eac80e5755eb80013.jpg
Diễn viên Băng Di chia sẻ ở buổi chiếu phim sớm.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/ca-showbiz-viet-di-xem-mua-do-post1771147.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/ca-showbiz-viet-di-xem-mua-do-post1771147.tpo
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Phim - Nhạc - Sách
            Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO