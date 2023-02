Cà rốt nên chọn củ có bùn hay không bùn? Hiểu sớm có lợi sớm, đừng mua lung tung

Khi mua cà rốt, chúng ta có thể cầm hai củ cà rốt có kích thước tương đương nhau và so sánh trọng lượng trên tay. Nếu cà rốt tươi thì khi cầm lên sẽ tương đối nặng do thành phần nước bên trong nhiều. Ngược lại, nếu cà rốt để lâu sẽ bị mất nước nên nhẹ hơn nếu so sánh cùng kích cỡ.

Và cuối cùng, nếu bạn thấy trên bề mặt củ cà rốt có vết thối, bề mặt bắt đầu héo hoặc củ cà rốt đã chuyển sang màu đen thì tốt nhất là không nên mua bởi lúc này cà rốt đã không còn tươi nữa.

Theo An Nhiên - Vietnamnet