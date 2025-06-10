Cà phê Việt Nam lập kỷ lục giá xuất khẩu hơn 5.658 USD/tấn

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, cà phê trở thành điểm sáng nổi bật khi lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt 6,9 tỷ USD.