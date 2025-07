Ca phẫu thuật khẩn cấp tại Hưng Yên cứu sống bé gái nuốt nam châm gây thủng ruột non

Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bụng chướng căng. Kết quả chụp X-quang cho thấy, có dị vật kim loại trong ổ bụng, nghi là nam châm - loại dị vật có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng khi các mảnh hút chặt nhau xuyên qua thành ruột.

Ca mổ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BSCKII Vũ Thị Thanh Huyền - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Ê-kíp đã tiến hành mở ổ bụng, phát hiện nhiều vị trí ruột non bị thủng do các mảnh nam châm nhỏ hút nhau, gây chèn ép và hoại tử mô ruột. Các bác sĩ đã lấy dị vật và khâu phục hồi tổn thương ruột một cách an toàn.