Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Mới đây, theo báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng vào tháng 6/2025. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Để rửa tiền và che giấu hành vi phạm tội, đường dây này đã mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và công ty "ma" trên khắp cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 7 nghi phạm chủ chốt. Trong số này, đáng chú ý xuất hiện cái tên Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội), hay còn được biết đến là Quang Trường Diamond.

Đáng nói, sau khi thông tin này được công bố, cư dân mạng bất ngờ nhắc đến tên Ca nương Kiều Anh. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen phát hiện trước khi bị bắt giam, doanh nhân Quang Trường từng nhiều lần xuất hiện ăn tối thân mật với vợ chồng Ca nương Kiều Anh - Văn Quỳnh. Cụ thể, cư dân mạng đào lại khoảnh khắc vợ chồng Kiều Anh và Quang Trường cùng nhau ăn tối sang chảnh. Những bức ảnh này được chụp vào các cột mốc khác nhau, có cả từ năm 2023.