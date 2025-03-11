Các cuộc bầu cử tại nhiều bang ở Mỹ vào thứ Ba (4-11) sẽ phản ánh cảm nhận của cử tri trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Câu hỏi đặt ra là liệu đảng Dân chủ có cải thiện được vị thế khi cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn cách một năm.

Dưới đây là các cuộc đua và những vấn đề đáng chú ý trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba, theo đài CNN.

Cả nước Mỹ đổ dồn về cuộc bầu cử ngày thứ Ba. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thị trưởng TP New York

Tại TP New York, người thắng trong vòng sơ bộ của đảng Dân chủ là ông Zohran Mamdani sẽ đối đầu cựu Thống đốc Andrew Cuomo - một cựu đảng viên Dân chủ đang tìm cách trở lại chính trường với tư cách ứng viên độc lập - và ứng viên Cộng hòa Curtis Silwa trong cuộc đua thị trưởng.

Ông Mamdani và ông Cuomo lần thứ hai đối đầu trong cuộc bầu cử thị trưởng New York. Trước đó, ông Mamdani đã dễ dàng đánh bại cựu thống đốc trong vòng sơ bộ của đảng Dân chủ.

Cuộc đua vào ghế thị trưởng được xem là thời khắc mang tính chỉ dấu đối với đảng Dân chủ trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi tình trạng hiện nay.

Đảng Dân chủ cũng có thể rút ra kinh nghiệm từ cuộc đua này, đặc biệt là cách các ứng viên xử lý vấn đề ủng hộ Israel.

Một số thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ ở quốc hội, gồm Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, đều đến từ New York nhưng tỏ ra chậm chạp trong việc thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Mamdani. Ông Jeffries chỉ tuyên bố ủng hộ vào cuối tháng 10, còn ông Schumer vẫn chưa nói rõ ông sẽ ủng hộ ai trong cuộc đua thị trưởng.