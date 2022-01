Cả nước có 16.035 ca Covid-19 mới, tăng 1.236 ca so với hôm qua

Trong ngày, cả nước ghi nhận 256 ca tử vong. Trong số 19 ca tử vong tại TP.HCM có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như Đồng Nai (4), Bình Dương (2), Tây Ninh (2).

Tại các tỉnh, TP khác: Long An (30 ca trong 2 ngày), Đồng Nai (24 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (21 ca trong 2 ngày), Đồng Tháp (15), Vĩnh Long (15), Bến Tre (11), Tây Ninh (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Tiền Giang (11), Cần Thơ (11), Sóc Trăng (11), An Giang (9), Hà Nội (9), Trà Vinh (7), Hậu Giang (7), Bình Dương (6), Bạc Liêu (6), Bình Định (5), Huế (4), Cà Mau (4), Hà Giang (4 ca trong 2 ngày), Bình Thuận (2), Quảng Ngãi (1), Quảng Nam (1), Lâm Đồng (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.787 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ. So với châu Á, xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Cả nước có 16.035 ca nhiễm mới, tăng 1.236 ca so với hôm qua

Từ ngày 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 31.135.667 mẫu tương đương 75.857.329 lượt người, tăng 78.837 mẫu so với ngày trước đó.