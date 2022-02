Cả nhóm nhạc có idol người Việt Hanbin đều dương tính với Covid-19

Vào ngày 13, một trong những nhân viên của TEMPEST được chẩn đoán mắc Covid-19, và tất cả các thành viên đều thực hiện xét nghiệm ngay sau đó. Kết quả cho thấy cả 7 thành viên đều dương tính với Covid-19.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sức khoẻ và sự an toàn của nghệ sĩ. Các thành viên TEMPEST sẽ ngay lập tức dừng mọi lịch trình và tập trung vào việc điều trị.

Ngoài ra, vì lý do sức khoẻ và thời gian cách ly của các thành viên TEMPEST, một số lịch trình quảng bá cho album đầu tay It's ME, It's WE của nhóm sẽ được điều chỉnh lại và ngày phát hành album sẽ được hoãn cho đến ngày 2/3/2022.