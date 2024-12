Cá nhỏ xíu có tên rất lạ được thực khách tìm mua dù giá đắt

Vùng biển thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) nổi tiếng với một loại cá nghe tên rất lạ, đó là con cá dỗi. Vào mùa, cá dỗi được bán với giá khoảng 200.000 đồng/kg nhưng số lượng không có nhiều. Your browser does not support the video tag. Theo VOV