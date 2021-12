Cà Mau chuẩn bị kịch bản bão số 9 ảnh hưởng 3 huyện ven biển

Your browser does not support the audio element.

Căn cứ vào diễn biến của bão Rai, Cà Mau đưa ra kịch bản bão có khả năng ảnh hưởng đến 3 huyện ven biển của tỉnh này là huyện Ngọc Hiển, huyện Đầm Dơi và huyện Phú Tân. Số dân cần di dời của các địa phương là hơn 146.000 người.

Tỉnh đã chuẩn bị cơ bản 600 điểm sơ tán, với sức chứa gần 260.000 người; đồng thời chuẩn bị 1.500 phương tiện và 29.000 lực lượng để thực hiện di dời dân khi cần thiết.