‘Cá mập khủng’ gom thêm 11,1 tấn vàng

Trong thời gian gần đây, các quỹ ETF vàng ghi nhận xu hướng mua ròng mạnh mẽ. Sau hai phiên giao dịch ít hoạt động, quỹ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng 8,8 tấn vàng trong phiên thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.005,7 tấn vàng. Tuần qua, quỹ này mua ròng 11,1 tấn vàng.

SPDR Gold Trust được coi là một trong những “cá mập khủng” trên thị trường vàng toàn cầu. Tính đến ngày 26/9, SPDR Gold Trust quản lý khoảng 121,9 tỷ USD tài sản, chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường ETF vàng toàn cầu.

SPDR Gold Trust là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới, được quản lý bởi State Street Global Advisors. Quỹ nắm giữ vàng tại các kho của JPMorgan Chase Bank, với mỗi cổ phiếu GLD đại diện cho khoảng 1/10 ounce vàng.

Trong lịch sử, lượng nắm giữ của quỹ đã biến động mạnh mẽ, đạt đỉnh hơn 1.300 tấn vào năm 2012, nhưng giảm mạnh sau đó do lãi suất tăng. Tuy nhiên, từ năm 2020, quỹ bắt đầu phục hồi nhờ đại dịch COVID-19 và lạm phát toàn cầu, đẩy lượng nắm giữ lên mức cao mới.