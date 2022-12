Cá mập cực hiếm đấu tay đôi giành bạn tình trong vùng nước tối

Lauren Romeiro cho biết: "Chúng cùng xuất hiện ở nơi săn mồi, có thể để giành bạn tình. Dù lý do là gì thì chúng đều rất hiểu nhau. Quan sát giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về chuyển động, hành vi và tương tác xã hội của cá mập ma".

Cá mập porbeagle thường không gây hại cho con người, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào khi cá mập porbeagle tấn công người.

Joe cho biết: "Có rất ít hình ảnh, đoạn phim về cá mập ma bơi tự do trong các vùng biển. Chúng tôi phải ra ngoài vào ban đêm, ngồi trên tàu nghiên cứu để ghi lại những gì xảy ra dưới làn nước. Chúng tôi chỉ hi vọng thấy được 1 con nhưng sau đó thật may mắn khi thấy cả 5 con tương tác với nhau. Cuộc gặp gỡ này không chỉ bổ sung thêm kiến thức cho chúng tôi về loài cá mập quý hiếm mà còn giúp có thêm dữ liệu cần thiết để tiếp tục bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị đe dọa".

Đây là loài cá mập có khả năng làm ấm cơ thể, điều này giúp chúng thống trị vùng biển bắc Đại Tây Dương trong mùa đông khi những loài khác chạy trốn về phía nam để tránh cái lạnh.

Trước đó, Ray Breton, 53 tuổi, đang câu cá một mình trên chiếc thuyền dài 4,8 mét ngoài khơi vùng biển Isle of Wight thì cá mập ma cắn câu. Cần câu của Ray bị bẻ cong trước khi bị gãy làm đôi.

Hoàng Dung (lược dịch)