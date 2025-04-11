Cả mạng xã hội đang du lịch Bắc Cực: 1 mét vuông 10 nàng thơ trong bão tuyết, ai đỉnh hơn?

Trong khoảng 48h qua, mạng xã hội của người dùng Việt Nam bỗng bị xâm chiếm bởi cơn sốt tuyết trắng. Dân tình chỉ cần mở mạng lại hoang mang khi một nửa list friend giờ đây đã rủ nhau du lịch xứ lạnh chốn nào không rõ, chỉ biết rằng 1 mét vuông new feed có đến 10 nàng thơ đều đang check-in giữa cánh đồng tuyết bao la.

Cùng một vài biểu cảm thả dáng mơ màng, đôi mắt mở to long lanh, makeup Douyin hot trend y hệt. Không địa điểm vi diệu nào có thể tạo nên làn sóng hưởng ứng nhanh chóng bằng filter AI mới ra mắt của một app chỉnh sửa nổi đình đám hiện nay.

Ứng dụng này nổi tiếng với các bộ lọc và hiệu ứng cực kỳ ảo diệu. Trong đó, filter tuyết rơi đang là tâm điểm được người trẻ nhiệt tình bắt trend nhờ xuất hiện trong bối cảnh mùa lễ hội cuối năm đang gần kề. Chỉ với vài thao tác, những giấc mơ tuyết trắng như vừa được chụp ở Hàn Quốc hay châu Âu ra đời, thích hợp làm demo cho mùa Giáng Sinh sắp đến.

Filter tuyết rơi được hưởng ứng khắp MXH Việt Nam lẫn quốc tế.

Cùng với tông màu lạnh và công nghệ thay thế khuôn mặt thông minh, không làm mất đi đường nét của chính chủ. Hiệu ứng này còn có những tuỳ chọn khác nhau để người dùng thay đổi khung cảnh, màu sắc tuỳ cảm xúc muốn truyền tải. Khi tất cả đều có cùng bối cảnh hoàn hảo như nhau, thì đây là lúc chính là visual, makeup và thần thái lúc posing mới là những yếu tố thực sự tạo nên sự khác biệt cho mỗi "nàng thơ".