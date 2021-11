Ca mắc Covid-19 tăng, Sóc Trăng siết lại nhiều hoạt động

Your browser does not support the audio element.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 29/11, toàn tỉnh này là vùng cam. Có 2 huyện vùng xanh (huyện Mỹ Xuyên, huyện Cù Lao Dung), 2 huyện vùng vàng (thị xã Ngã Năm, huyện Long Phú), 7 huyện vùng cam (TP Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, huyện Kế Sách, huyện Thạnh Trị).

Có 34 xã vùng xanh, 43 xã vùng vàng, 32 xã vùng cam.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ngày 27/11, tỉnh có thêm 714 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc đến nay là hơn 15.650 ca. Trong đó, đã điều trị khỏi 10.208 ca, đang điều trị 5.350 ca, 98 ca tử vong.