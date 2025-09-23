Cả làng săn chuột đồng ở Nghệ An: Nghề ‘tay trái’ hái ra tiền

Tại xã Bình Minh, làng Thọ Bằng nổi tiếng với nghề săn chuột, được nhiều người gọi vui là "làng thịt chuột" của Nghệ An. Nghề "tay trái" này săn chuột đồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Vào mỗi dịp nông nhàn, cả làng lại rủ nhau ra đồng săn chuột, có người thu về cả triệu đồng chỉ sau một đêm.

Ban đầu, người dân chỉ săn bắt chuột để bảo vệ mùa màng. Dần dà, thịt chuột trở thành món ăn khoái khẩu ở một số địa phương, giúp người dân có thêm thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú xã Bình Minh) cho hay, ngày trước người dân ra đồng bắt chuột vì chúng phá hoại mùa màng. "Sau khi chế biến, thịt chuột thành món ăn rất ngon. Thấy chuột bán được giá, người dân đầu tư hẳn dụng cụ bắt chuột chuyên nghiệp gồm bẫy sắt, lồng thép, đèn pin, xe máy", bà nói.

Săn bắt chuột đồng trở thành nghề "tay trái" của người dân làng Thọ Bằng.

Nhờ công việc này, cuộc sống của nhiều gia đình trong vùng đã được cải thiện.