Ca khúc nhạc Việt đang gây sốt ở Trung Quốc

Vì yêu cứ đâm đầu được sáng tác bởi Hoàng Tôn. Ngay thời điểm ra mắt, MV đã đứng đầu top trending YouTube và hiện tại đã hút hơn 70 triệu lượt xem sau 5 năm phát hành. Ca khúc nổi bật với chất nhạc Rn'B được phối kết hợp cùng màu sắc Á Đông. Min và JustaTee bổ trợ cho nhau uyển chuyển cùng phần rap ấn tượng của Đen.

Nhiều ca khúc Việt Nam những năm qua tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin, Xiaohongshu. Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD trở thành hiện tượng với hàng chục triệu video sử dụng, giai điệu pop pha R&B bắt tai khiến ca sĩ Lưu Vũ Ninh nhiều lần hát lại và khen ngợi.

Trước đó, Cứ chill thôi, Tình bạn diệu kỳ hay Có chàng trai viết lên cây cũng từng gây sốt, được hàng triệu lượt dùng chọn làm nhạc nền cho các video. See tình của Hoàng Thùy Linh tiếp tục nối dài chuỗi thành công khi vượt ra ngoài biên giới, xuất hiện trong concert của BlackPink tại Hà Nội, trên sân khấu Đạp gió bản Trung và được hàng loạt nghệ sĩ châu Á hưởng ứng.

Ở thị trường tỷ dân, Tăng Duy Tân là gương mặt nổi bật với loạt hit Dạ vũ, Bên trên tầng lầu, Ngây thơ - bản song ca tiếng Trung cùng Huang Ling vượt mốc 10 tỷ lượt xem. Đa phần các ca khúc này là bản remix được phối lại.

Theo nhiều khán giả, nhạc Việt dễ chiếm cảm tình khán giả quốc tế nhờ tiết tấu trẻ trung, bắt tai và dễ viral. Ngẫu hứng của của Hoaprox từng thống trị bảng xếp hạng Netease hơn một năm đến loạt bản remix, cho thấy âm nhạc Việt đang chứng minh sức lan tỏa trên nền tảng số, trở thành cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.