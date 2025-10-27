Ca khúc lệch chuẩn văn hóa: Bộ VH-TT&DL yêu cầu xử lý nghiêm

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.

Tại buổi làm việc ngày 27/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết, cơ quan quản lý thể hiện rõ tinh thần và quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động biểu diễn thời gian qua.

“Có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, không tuân thủ quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cục đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý nghiêm”- ông Bắc nói.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết hai đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng.