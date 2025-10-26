Ca khúc lấy cảm hứng từ phim 'Mưa đỏ' tiếp tục lan toả tình yêu nước

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, đặc biệt trong dịp Đại lễ 2-9.

Ca khúc đã thu hút lượng nghe khổng lồ chỉ sau hơn hai tháng phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify, TikTok…

Nguyễn Hùng chia sẻ quá trình tham gia Mưa đỏ để lại cho anh nhiều xúc cảm: “Với nhân vật Hải phải chứng kiến sự mất mát của đồng đội, chính Hải cũng hy sinh vì hòa bình, điều đó càng thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc”.