Cả Hợp Thành rộn ràng trong Lễ hội Cốm

Người lớn, trẻ nhỏ ở Hợp Thành đi hái lúa nếp sớm.

Ngày hội của người Tày

Sáng 19/10 tại Nhà văn hoá thôn Tượng 3 diễn ra khai mạc chính thức Lễ hội Cốm Hợp Thành. Từ mờ sương, người dân khắp nơi đã nô nức đổ về khu vực lễ hội, xe ô tô khó di chuyển, một số điểm phải căng dây để dừng xe máy ở phía ngoài. Hàng hoá được bày bán nhiều nhất ở khu vực diễn ra Lễ hội là cốm tươi và các sản vật làm từ cốm như bánh cốm, bánh chưng.

Đông đảo người dân tham gia lễ hội

Ông Ngô Vũ Quốc - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành trong diễn văn khai mạc nhiều lần nhấn mạnh “nghề làm cốm đã gắn bó với đời sống nhân dân nhiều thế hệ người Tày ở Hợp Thành”. Cũng theo ông Quốc, cốm là biểu tượng kết tinh của thiên nhiên đất trời cùng sự tảo tần thấm đẫm mồ hôi của người lao động. Thông qua cốm, lãnh đạo và nhân dân dân xã Hợp Thành mong muốn bắc một cây cầu gắn kết quá khứ - hiện tại và tương lai.