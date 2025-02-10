Ca ghép tim thứ 20 tại Bệnh viện Trung ương Huế được xuất viện

Ngày 2/10, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, ca ghép tim thứ 20 tại bệnh viện này đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vận chuyển quả tim về Huế.

Theo đó, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi), vừa trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức xuất viện.

Đây là khoảnh khắc đặc biệt không chỉ khép lại gần 3 tuần hồi sức, điều trị đầy cam go, mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời của người bệnh từng đứng trước ngưỡng cửa sinh tử.

Trước đó, sáng ngày 10/9, ngay khi nhận được tin có bệnh nhân hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và có quyết định điều phối tim cho bệnh nhân tại Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã khẩn trương chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp.