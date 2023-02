Ca ghép đa tạng tim - thận đầu tiên thành công tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong hơn 6 tháng tiếp theo, không có trường hợp hiến tạng chết não nào thực sự phù hợp và bệnh nhân vẫn liên tục đến các bệnh viện để chữa suy tim và chạy thận.

Đến đầu tháng 2.2023, cơ may đã đến với anh khi có một bệnh nhân bị chết não do chấn thương sọ não rất nặng, đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng để cứu các ca bệnh nặng khác. Ca hiến đa tạng này có nhiều điểm rất đặc biệt: Có người thân đã mất vì có chỉ định ghép đa tạng nhưng không chờ được người hiến phù hợp, bị hỏng một số tạng do chấn thương nên chỉ hiến được tim và 1 quả thận. Và quan trọng nhất là các chỉ số sinh học phù hợp cao với anh T.T.Q.