Cả FC Nam Em chỉ còn nhõn 3 người: '1 người vẫn là FC'

Nam Em lý giải: “Khanh có phải là mẫu người lý tưởng của em không", cô trả lời: “Nếu như chọn một người làm chồng tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh. Vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế".

Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao trước đoạn clip Nam Em xuất hiện trong thang máy với vẻ mặt mệt mỏi.

Đáng chú ý trong đoạn clip, Nam Em chia sẻ hiện giờ Fan Club của cô không còn đông thành viên như trước kia. Có lẽ do ảnh hưởng bởi lùm xùm tình cảm nên nhiều người chủ động rút khỏi FC Nam Em.