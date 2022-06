Cả chủ tịch và TGĐ cùng xin từ chức, biến động ghế nóng 12 nghìn tỷ

Cổ phiếu SCG giảm từ trên 90.000 đồng/cp về mức 66.000 đồng/cp như hiện tại.

Trong quý I/2022, SCG ghi nhận doanh thu thuần 432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 37% so với quý I/2021. SCG đặt kế hoạch doanh thu 3.285 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm trước, lãi sau thuế đạt 164 tỷ đồng, khong thay đổi so với năm trước.

Thử thách vùng 1.220-1.225 điểm

Theo VDSC, thị trường nhìn chung vẫn đang diễn biến theo chiều hướng suy yếu, tuy nhiên có diễn biến hồi phục nhanh và bất ngờ sau khi VN-Index giảm về vùng dưới mốc tâm lý 1.200 điểm.

Diễn biến rút chân và đóng cửa phiên 15/6 cao hơn mức giá thấp nhất của phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn đang nỗ lực ngăn đà giảm giá. Dù vậy, thanh khoản chưa nổi trội tương ứng với diễn biến giá, cho thấy tâm lý của thị trường vẫn còn thận trọng. Xét diễn biến cuối ngày, thị trường đang có quán tính hồi phục nên có thể VN-Index sẽ tiến đến và kiểm tra vùng cản 1.220 – 1.225 điểm trong phiên mới, tuy nhiên vẫn cần lưu ý áp lực bán còn tiềm ẩn lớn tại vùng này.

Theo MBS, VN-Index test lại ngưỡng tâm lý 1.200 điểm và hồi trở lại, tương đương mức đáy ngày 23 và 24/5, trong khi đó nhóm cổ phiếu smallcap đã giảm liền 4 phiên và về mức đáy tháng 5. Điều đó có nghĩa là nhiều cổ phiếu đã về mức đáy tháng 5, trong đó nhóm cổ phiếu smallcap đã thủng đáy. Do đó, nhịp giảm khiến VN-Index bị ép qua ngưỡng 1.200 điểm trong phiên hôm nay đã khiến nhu cầu cắt lỗ gia tăng.

Chốt phiên giao dịch 15/6, chỉ số VN-Index giảm 16,38 điểm xuống 1.213,93 điểm. HNX-Index giảm 6,83 điểm xuống 283,25 điểm. Upcom-Index giảm 1,97 điểm xuống 88,65 điểm. Thanh khoản đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, trong đó có 16,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

V. Hà