Cá chết trắng hàng loạt, san hô gãy ngang: Có nguyên nhân bất thường?

Gần đây, nhiều người khi lặn biển Hòn Bạc trong vịnh Nha Phu thuộc phường Đông Ninh Hòa đã phát hiện xác cá chết hàng loạt. Cạnh đó là các rạn san hô bị gãy, nằm la liệt.

Theo ông Nguyễn Quang Huy (huấn luyện viên PADI Master Scuba Diver Trainer tại Khánh Hòa), vào ngày 15/8 vừa qua, khi lặn biển, ông tận mắt thấy nhiều xác cá chết dưới đáy biển và san hô bị ngã ngang.