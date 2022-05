Cá bống xệ biển, đừng nhìn tên mà bắt hình dong!

Thoạt trông, con bống xệ biển khá giống với cá bống kèo thiên nhiên nhưng thịt nó săn chắc và ngọt đậm hơn.

Vốn có hai dòng cá bống xệ ở vùng duyên hải Nam bộ. Có loại nhỏ con, to hết cỡ bằng ngón tay út người lớn, dài khoảng hai lóng tay, bụng thường no tròn do tham ăn. Thường thấy chúng lượn lờ gần mé sông, rạch ở Bến Tre, Trà Vinh… Loại này, thịt bở và tanh hơn.