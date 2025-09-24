BYD tuyên bố có 'kế hoạch B' nếu Trung Quốc cấm dùng chip AI của Nvidia

BYD tự tin với công nghệ nội bộ

Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành BYD, cho biết công ty chưa nhận được chỉ đạo nào về việc ngừng dùng chip của Nvidia, nhưng nếu điều đó xảy ra, hãng đã có “kế hoạch B”.

Bà không tiết lộ chi tiết nhưng nhắc lại thời điểm đại dịch Covid-19, khi ngành ô tô toàn cầu thiếu hụt bán dẫn nghiêm trọng, BYD vẫn duy trì sản xuất nhờ tự phát triển nhiều công nghệ lõi và nhanh chóng tìm được nguồn thay thế.