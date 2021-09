BXH giá trị thương hiệu nhóm nữ Kpop tháng 9 năm 2021: SNSD, BLACKPINK và Red Velvet bám đuổi sát nút cạnh tranh top đầu!

Tháng này SNSD đã xuất sắc vươn lên ngôi vị á quân của BXH với điểm chỉ giá trị thương hiệu đạt mức 3.601.929 điểm. So với tháng 8/2021 thì điểm số của nhóm đã tăng đến 53,49% Đây là một trong những số điểm tăng ấn tượng nhất trong BXH, giúp SNSD tăng 4 bậc so với tháng trước.

HẠNG 5: TWICE

Cuối cùng TWICE vẫn tiếp tục là nhóm nhạcchốt lại top 5 với điểm giá trị thương hiệu là 2.431.734 điểm. So với tháng trước, điểm của nhóm nữ nhà JYP đã tăng nhẹ 1,73%, giúp hạng của nhóm không thay đổi.

Dưới đây là kết quả top 50 nhóm nhạc thần tượng nữ Kpop có giá trị thương hiệu cao nhất trong tháng 9 năm 2021.

1. BLACKPINK

2. SNSD

3. Red Velvet

4. aespa

5. TWICE

6. Brave Girls

7. Oh My Girl

8. Lovelyz

9. MAMAMOO

10. Apink



11. fromis_9

12. APRIL

13. STAYC

14. WJSN

15. LOONA

16. (G)I-DLE

17. LABOUM

18. Weeekly

19. CLC

20. Dreamcatcher



21. Brown Eyed Girls

22. ITZY

23. Girl’s Day

24. f(x)

25. MOMOLAND

26. Weki Meki

27. Ladies’ Code

28. Cherry Bullet

29. EXID

30. After School



31. woo!ah!

32. PIXY

33. MAKAMAKA

34. cignature

35. Rocket Punch

36. Stellar

37. CAMILA

38. PURPLE KISS

39. LIGHTSUM

40. ELRIS



41. DIA

42. ICU

43. TWEETY

44. ICHILLIN

45. HOT ISSUE

46. SKYLE

47. Bling Bling

48. Hi-L

49. PoshGirls

50. TRI.BE

Tháng này nhóm nữ idol Kpop bạn yêu thích đứng thứ mấy trong BXH giá trị thương hiệu? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.