BXH giá trị thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc tháng 9 năm 2021: BTS, BLACKPINK và Lim Young Woong quyết liệt cạnh tranh ngôi đầu!

HẠNG 5: NCT

Cuối cùng nhóm nhạc NCT là cái tên chốt lại top 5 với điểm giá trị thương hiệu là 6.024.589 điểm. So với tháng 8/2021, NCT đã có một mức tăng điểm rất lớn khi lên đến 309,06%, đưa họ leo đến 19 bậc trên BXH. Đây được cho là nhờ hiệu ứng từ màn comeback của NCT 127 trong tháng 9.

Dưới đây là kết quả top 100 ca sĩ Hàn Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất trong tháng 9 năm 2021.

1. BTS

2. Lim Young Woong

3. BLACKPINK

4. Lee Chan Won

5. NCT

6. IU

7. Young Tak

8. Kang Daniel

9. Lee Hi

10. Lee Mujin



11. Jung Dong Won

12. BLACKPINK Lisa

13. Jang Min Ho

14. aespa

15. Red Velvet

16. STAYC

17. SEVENTEEN

18. SNSD Taeyeon

19. Song Ga In

20. Lee Seung Gi



21. Kim Hee Jae

22. Jessi

23. Red Velvet Joy

24. Oh My Girl

25. Somi

26. TWICE

27. Brave Girls

28. Lee Seung Yoon

29. HyunA

30. EXO



31. Sung Si Kyung

32. MAMAMOO

33. BLACKPINK Rosé

34. Wonstein

35. JANNABI

36. Baek Yerin

37. D-Hack

38. Sunmi

39. Heize

40. Highlight



41. Epik High

42. NS Yoon-G

43. VIBE

44. EXO Baekhyun

45. Baek Ji Young

46. Highlight Yang Yoseob

47. Park Hyo Shin

48. Jukjae

49. Chungha

50. Park Jin Young



51. Punch

52. LABOUM

53. Na Hoon A

54. Apink Jung Eunji

55. SG Wannabe

56. Loco

57. Im Chang Jung

58. Big Mama

59. Zico

60. JYJ Kim Junsu



61. WINNER Song Mino

62. MAKTUB

63. FTISLAND Lee Hongki

64. Super Junior Kyuhyun

65. 10CM

66. MAMAMOO Wheein

67. KyoungSeo

68. HYNN

69. Swings

70. Homies



71. BOL4

72. MAMAMOO Hwasa

73. Hwang Chi Yeol

74. AKMU

75. DAVICHI

76. Changmo

77. Paul Kim

78. GyeongseoYeji

79. Jung Seung Hwan

80. B1A4 Sandeul



81. Younha

82. Kwon Jin Ah

83. ITZY

84. Jung Dong Ha

85. Jang Beom June

86. Naul

87. VOS

88. Giriboy

89. Kassy

90. Kim Feel



91. Monday Kiz

92. M.C. The Max

93. Shin Yong Jae

94. Jeong Hong Il

95. Ha Hyun Woo

96. Gaeko

97. Lee Ye Jun

98. Huh Gak

99. Mirani

100. OVAN

Tháng này ca sĩ Hàn Quốc bạn yêu thích đứng thứ mấy trong BXH giá trị thương hiệu? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.