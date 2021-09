BXH các nghệ sĩ Hàn Quốc giành cúp nhiều nhất trên từng show âm nhạc: BLACKPINK vắng bóng, BTS dẫn đầu tổng thể nhưng lại 'thất thế' ở 3 chương trình

Trong suốt hàng chục năm qua, các chương trình âm nhạc hàng tuần đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc đối với những ai yêu mến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Không chỉ có những màn trình diễn cuốn hút được đầu tư công phu, nơi nhiều ca sĩ và nhóm nhạc đình đám xuất hiện để quảng bá cho sản phẩm mới của họ, các show âm nhạc tại Hàn Quốc còn được chú ý với những màn tranh cúp diễn ra sôi nổi giữa những tên tuổi hàng đầu có thành tích tốt nhất.

Hiện tại, có 6 chương trình âm nhạc chính đang được phát sóng đều đặn hàng tuần trên nhiều kênh khác nhau tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm 3 show âm nhạc của đài cáp (The Show, Show Champion, M! Countdown) và 3 show âm nhạc của đài trung ương (Music Bank, Show! Music Core, Inkigayo). Mỗi chương trình lại có một hệ thống tính điểm và tiêu chí trao cúp khác nhau, một vài chương trình còn liên tục thay đổi cách tính điểm qua nhiều giai đoạn. Chính vì thế kể cả trong cùng một tuần lễ tranh cúp, không có gì chắc chắn rằng nhóm nhạc/ca sĩ đã giành chiến thắng trên chương trình này cũng sẽ giành chiến thắng trên chương trình khác.

Cùng điểm lại bảng xếp hạng các nghệ sĩ giành cúp nhiều nhất trong lịch sử các chương trình âm nhạc hàng tuần tại Hàn Quốc, xét theo tổng thể cũng như xét theo từng chương trình! Lưu ý: Show! Music Core của MBC đã có đến 8 năm (từ năm 2005 đến năm 2013) tạm gián đoạn hệ thống tính điểm và không thực hiện trao cúp mỗi tuần. Trong khi đó, The Show của SBS MTV cũng chỉ mới bắt đầu tiến hành trao cúp từ cuối năm 2014. Vì lý do này, các nhóm nhạc, ca sĩ gen 2 hoạt động tích cực từ năm 2014 trở về trước sẽ không có nhiều cúp trên Show! Music Core và The Show so với các hậu bối gen 3 và 4.

Tổng thể

1. BTS

Không có gì ngạc nhiên khi boygroup hot nhất ở thời điểm hiện tại - BTS, cũng chính là những người nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ đoạt cúp nhiều nhất trên các show âm nhạc hàng tuần với tổng cộng 152 chiến thắng tính đến nay.

2. EXO

Trước BTS, EXOchính là nghệ sĩ nắm giữ kỷ lục giành chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử các show âm nhạc Hàn Quốc với tổng cộng 120 chiếc cúp đã mang về. Họ cũng là nhóm nam đầu tiên trong lịch sử Kpop cán mốc 100 chiến thắng trên show âm nhạc hàng tuần.

3. TWICE

TWICEhiện đang là nghệ sĩ nữ giành được nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử show âm nhạc với 117 chiếc cúp đã đạt được tính đến thời điểm này.

4. SNSD

SNSDlà nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop mang về 100 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.