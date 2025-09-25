BVBank có Quyền Tổng Giám đốc mới từ 1/10

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Ngô Quang Trung tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), còn ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/10.

HĐQT BVBank cho biết việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao nhằm tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Ngô Quang Trung, người được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BVBank từ năm 2016, sẽ không còn giữ vai trò này từ ngày 1/10. Ông tiếp tục là Thành viên HĐQT ngân hàng.