BV Việt Đức đề nghị di chuyển bệnh nhân sang 3 bệnh viện của TW và Hà Nội

Về đề xuất liên quan đến phương án giải toả nhân viên y tế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và 3 lần xét nghiệm nếu âm tính của BV Việt Đức, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho hay có thể giãn cách nhân viên y tế ra khách sạn lưu trú, xong vào chăm sóc người bệnh hàng ngày, hoặc giãn cách theo hình thức phù hợp, tuỳ vào đề xuất của BV Việt Đức và thống nhất với phường, quận.

Tuy nhiên cách làm phải đảm bảo an toàn.Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Hà Nội hỗ trợBV Việt Đức về nội dung này.



"Về vấn đề xét nghiệm để làm sạch vùng đỏ, giữ an toàn các vùng xanh. Riêng khu vực F0 phải cách ly tuyệt đối. Còn các khu vực khác phải đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện Bộ Y tế chưa có quyết định phong toả toàn BV mà hiện phong toả nhà D, nhà ăn và khu vực nhà 15 B. Hướng sớm nhất là giải toả sau khi làm sạch để đón bệnh nhân"- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nói.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.