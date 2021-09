BV TW Huế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng ở miền Trung

Hiện tại, bệnh viện cũng đã ứng dụng công nghệ khoa học vào công tác khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19. Từ khi có dịch COVID-19, việc khám chữa bệnh trực tuyến phát huy tác dụng rất cao vì vừa ngăn ngừa bệnh tật vừa giúp cho cơ sở y tế khám chữa bệnh cho bệnh nhân một cách tốt nhất trong điều kiện dịch bệnh. Telehealth giúp hoạt động khám chữa bệnh an toàn hơn trong đại dịch COVID-19.

Nền tảng công nghệ Telehealth đã tạo điều kiện cho các chuyên gia được tiếp xúc với các nhân viên y tế tại chỗ, nắm chắc tình hình bệnh nhân trong các khu cách ly. Nền tảng trực tuyến cũng giúp nhân viên y tế tiếp cận với bệnh nhân nhanh hơn, an toàn hơn. Tất cả những điều đó sẽ nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Áp dụng nền tảng Al Smartcare trong công tác triển khai hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho bệnh nhân mắc COVID-19 và các bệnh mạn tính tại nhà. Bệnh viện cũng thường xuyên thực hiện xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên y tế tại các trung tâm/khoa/phòng, đặc biệt khu vực có yếu tố nguy cơ cao, khu vực hồi sức, bệnh nặng nhằm chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giúp duy trì hoạt động khám, chữa bệnh an toàn.

BV TW Huế tăng cường 115 nhân viên y tế vào miền Nam chống dịch SKĐS - Đây là đợt thứ 3, BV TW Huế hỗ trợ, điều động nhân viên y tế vào làm nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 trực thuộc BV TW Huế tại TP. HCM.

