‏Bứt phá kinh doanh trực tuyến với giải pháp VPS giá rẻ tại Gofiber.vn

VPS - Giải pháp cho kinh doanh trực tuyến
Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của các website thương mại điện tử hay dịch vụ trực tuyến là đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi lượng truy cập tăng đột biến. VPS (Virtual Private Server) là một máy chủ ảo được tạo ra trên hạ tầng máy chủ vật lý thông qua công nghệ ảo hóa hiện đại như KVM.
Dịch vụ VPS giá rẻ phân chia tài nguyên hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tính riêng biệt và hiệu năng mạnh mẽ. Chủ sở hữu có toàn quyền quản trị, từ cài đặt phần mềm, tối ưu hệ thống đến thiết lập bảo mật, phù hợp với nhiều nhu cầu kinh doanh trực tuyến. Nhờ đó, người dùng dễ dàng điều chỉnh cấu hình để đạt hiệu quả tốt nhất cho website hoặc ứng dụng.
VPS không chỉ mang đến hiệu suất vượt trội mà còn tiết kiệm chi phí so với thuê máy chủ riêng, đồng thời mạnh mẽ và bảo mật hơn shared hosting. Với cửa hàng TMĐT, website truy cập cao, ứng dụng web hay dự án SaaS, đây là giải pháp lý tưởng. VPS vừa đảm bảo an toàn dữ liệu, vừa dễ dàng mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Gofiber.vn - Dẫn đầu trong lĩnh vực cho thuê VPS giá rẻ
Gofiber.vn là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Gofiber, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Khởi đầu từ các dịch vụ thiết kế website và SEO, Gofiber nhanh chóng mở rộng sang mảng VPS, hosting và máy chủ vật lý, trở thành đối tác tin cậy của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
● Hiệu suất và độ ổn định vượt trội: Gofiber sử dụng công nghệ ảo hóa KVM kết hợp ổ cứng NVMe tốc độ cao, mang lại khả năng xử lý nhanh, độ trễ thấp và uptime cam kết lên tới 99,9%. Điều này đảm bảo website hay ứng dụng của bạn luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, hạn chế tối đa tình trạng downtime gây mất uy tín và doanh thu.
● Giá cả hợp lý, đa dạng gói dịch vụ: Gofiber cung cấp nhiều gói VPS phù hợp với mọi nhu cầu, từ cá nhân, startup cho đến doanh nghiệp lớn. Chỉ từ 140.000 VND/tháng, khách hàng đã có thể sở hữu một VPS hiệu năng ổn định. Ngoài ra, khi đăng ký dịch vụ dài hạn, mức giá sẽ càng ưu đãi hơn, giúp tiết kiệm ngân sách mà vẫn duy trì chất lượng vận hành cao.
● Hỗ trợ khách hàng tận tâm: Gofiber.vn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua nhiều kênh như hotline, email. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác, đảm bảo quá trình chuyển đổi sang Gofiber mượt mà và an toàn. Chính sách minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn cũng là lý do khiến Gofiber được nhiều khách hàng lựa chọn.
Dưới đây là bảng giá một số gói VPS tiêu biểu tại Gofiber.vn, phù hợp với nhiều cấp độ nhu cầu từ nhỏ tới lớn:
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi, thời điểm đăng ký, thời gian sử dụng.
Liên hệ dịch vụ ngay cùng Gofiber.vn
Để bứt phá kinh doanh trực tuyến với hạ tầng mạnh, ổn định, chi phí tối ưu, Gofiber.vn là lựa chọn tin cậy. Đội ngũ tư vấn Gofiber luôn sẵn sàng hỗ trợ chọn gói VPS phù hợp, hướng dẫn chuyển dữ liệu và đảm bảo dịch vụ triển khai nhanh. Hãy liên hệ ngay hôm nay để tận dụng ưu đãi và bắt đầu hành trình phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ vững chắc.
Thông tin liên hệ
● Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Gofiber
● Địa chỉ: Số 231, Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
● Hotline: 0985 078 507 - 0987 198 705
● Phòng kinh doanh: [email protected]
● Phòng kỹ thuật: 0989 078 507
● Website: https://gofiber.vn/