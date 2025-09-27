Busquets tuyên bố giải nghệ: Tạm biệt một huyền thoại

Huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, ​​Sergio Busquets, tuyên bố rằng anh dự định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải và anh sẽ có cơ hội kết thúc sự nghiệp của mình khi được chơi cùng Lionel Messi.

Biểu tượng của Barcelona và tiền vệ của Inter Miami, Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải. Sau khi giành quyền tham dự vòng play-off của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), cầu thủ người Tây Ban Nha này sẽ thi đấu trong những tuần cuối cùng của sự nghiệp.

Busquets sẽ khép lại sự nghiệp lẫy lừng với vô số danh hiệu, bao gồm chức vô địch World Cup và Euro cùng tuyển Tây Ban Nha, chín danh hiệu La Liga, ba Champions League và bảy Copa del Rey cùng Barcelona. Cầu thủ 37 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trứ danh của Barcelona và gắn bó 18 năm với CLB xứ Catalan trước khi chuyển đến MLS vào năm 2023, nơi anh hiện đang sát cánh cùng các cựu ngôi sao của Barca là Lionel Messi, Jordi Alba và Luis Suarez trong màu áo Inter Miami.