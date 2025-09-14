Burnley - Liverpool: Chiến thắng dễ dàng

Liverpool đang khởi đầu mùa giải 2025/26 rất ấn tượng khi toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối. The Kop là đội duy nhất chưa nếm mùi thất bại. Những bại tướng của Liverpool có Newcaslte, Bournemouth và Arsenal, 3 bại tướng này của Liverpool đều là những đội bóng mạnh.

Tuy nhiên, Liverpool không phải không có điểm yếu, sau 3 vòng đấu hàng thủ của Liverpool xuất hiện nhiều vấn đề, ở trận đấu ra quân gặp Bournemouth, dù dẫn trước đối phương 2 bàn nhưng Liverpool bị gỡ 2 bàn liên tiếp với cùng một kịch bản quen thuộc, phải chờ đến sự tỏa sáng của Chiesa và Salah mới giúp The Kop giành chiến thắng chung cuộc 4-2.