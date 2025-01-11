Burnley - Arsenal: Chiến thắng dễ dàng, xây chắc ngôi đầu

Giữa tuần qua, Arsenal vừa có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Brighton ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Kể từ sau trận hòa 1-1 với Man City, Arsenal có phong độ vô cùng ấn tượng khi toàn thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thành tích này giúp Pháo thủ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.
Tận dụng những cú sảy chân của Liverpool hay Man City ở vòng 9, Arsenal đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace nhờ pha lập công của Eze. Dù chiến thắng không tưng bừng, nhưng vừa đủ để Pháo thủ gia tăng khoảng cách với các đội bóng bám đuổi phía sau.
Hiện tại, Arsenal đang có 22 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Bournemouth 4 điểm và bỏ xa Tottenham 5 điểm, khoảng cách này tạm thời an toàn trong cuộc đua vô địch. Nếu biết tận dụng thời cơ khi hai ông lớn Liverpool và Man City đang chơi không ổn định, Arsenal hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách trong những vòng đấu tới.
HLV Arteta đang có trong tay đội hình công thủ toàn diện. Sau 9 vòng đấu, Arsenal đã ghi 16 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Khả năng phòng ngự của cặp trung vệ Saliba – Gabriel đang rất chắc chắn, trong khi trên hàng công, Saka và Trossard thi đấu ổn định, còn Eze đang hòa nhập rất nhanh.
Tóm lại, Arsenal đang có cơ hội lớn để bỏ xa các đối thủ sau vòng đấu thứ 10 này. Nếu giành trọn 3 điểm, con đường tiến tới chức vô địch của Pháo thủ sẽ rộng mở hơn. Đối thủ của họ ở vòng này là Burnley bị đánh giá là không cùng đẳng cấp.
Đoàn quân của HLV Scott Parker vừa tìm lại niềm vui chiến thắng với 2 trận thắng liên tiếp gần đây. Chiến thắng 3-2 trước Wolves ở vòng 9 đã giúp Burnley tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm, hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.
Tuy nhiên, Burnley vẫn chưa thật sự an toàn khi các đội phía sau như Fulham hay Nottingham đang bám đuổi rất sát. Chỉ cần một thất bại ở vòng 10, vị trí thứ 16 của Burnley sẽ bị đe dọa.
Vừa lấy lại niềm vui chiến thắng, Burnley lại phải tiếp đón Arsenal trên sân nhà Turf Moor – đối thủ vượt trội cả về đẳng cấp lẫn phong độ. Không có gì bất ngờ nếu Burnley trắng tay ở vòng đấu này, thậm chí hoàn toàn có thể thua đậm, như từng bị Man City đè bẹp 5-1 ở những vòng trước.
Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Arsenal bất bại với 3 thắng và 2 hòa. Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Turf Moor, Arsenal giành chiến thắng 3-1.
Thông tin lực lượng, Arsenal vắng Martin Odegaard, Kai Havertz, Noni Madueke và Gabriel Jesus (chấn thương). Burnley vắng Zeki Amdouni, Jordan Beyer (chấn thương).
Trận đấu giữa Burnley và Arsenal sẽ diễn ra lúc 22 giờ, ngày 1/11.