Burnley - Arsenal: Chiến thắng dễ dàng, xây chắc ngôi đầu

Giữa tuần qua, Arsenal vừa có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Brighton ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Kể từ sau trận hòa 1-1 với Man City, Arsenal có phong độ vô cùng ấn tượng khi toàn thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thành tích này giúp Pháo thủ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Tận dụng những cú sảy chân của Liverpool hay Man City ở vòng 9, Arsenal đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace nhờ pha lập công của Eze. Dù chiến thắng không tưng bừng, nhưng vừa đủ để Pháo thủ gia tăng khoảng cách với các đội bóng bám đuổi phía sau.

Hiện tại, Arsenal đang có 22 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Bournemouth 4 điểm và bỏ xa Tottenham 5 điểm, khoảng cách này tạm thời an toàn trong cuộc đua vô địch. Nếu biết tận dụng thời cơ khi hai ông lớn Liverpool và Man City đang chơi không ổn định, Arsenal hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách trong những vòng đấu tới.