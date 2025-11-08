Búp bê Matryoshka thu hút du khách tại Alaska trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Theo ghi nhận, các sản phẩm này được chế tác tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky, của Liên bang Nga và được bày bán tại một cửa hàng lưu niệm ở trung tâm thành phố Anchorage.

Búp bê Matryoshka. Ảnh: Ria Novosti

Một nhân viên bán hàng cho biết, mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 20 đến 30 bộ búp bê Matryoshka. Khách hàng chủ yếu là du khách đến từ châu Âu như Đan Mạch, Đức cùng một lượng đáng kể khách Trung Quốc.

Đáng chú ý, phần lớn các mặt hàng lưu niệm khác tại Anchorage hiện nay đều có xuất xứ từ Trung Quốc, khiến những bộ búp bê Matryoshka sản xuất tại Nga trở nên nổi bật và được nhiều người lựa chọn.

Anh Alexey, một cư dân Alaska thuộc thế hệ thứ bảy của một gia đình gốc Nga, chia sẻ rằng cộng đồng người Nga tại đây đang mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin. Gia đình anh vẫn lưu giữ truyền thống, dù các thế hệ sau ít sử dụng tiếng Nga, song cha anh vẫn thường xuyên theo dõi tin tức và chờ đợi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp diễn ra.