‘Buông tay’ khi con gái 15 tuổi, người mẹ TPHCM xúc động nhận cuộc gọi từ Mỹ

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, từng trải qua cảm giác ấy khi quyết định để con gái Nguyễn Khánh Bảo Nguyên đi du học tại Mỹ khi mới 15 tuổi.

“Thả con vào thế giới rộng lớn” - như cách chị nói - không phải là một lựa chọn dễ dàng. Nhưng chị hiểu, muốn con bay cao, cha mẹ phải học cách đứng lùi lại.

Chị Bình và con gái Bảo Nguyên. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu xa con, chị Bình không thể ngủ yên. Cứ mỗi tối, chị lại mở điện thoại, nhắn vài dòng hỏi han, rồi lại tự dặn mình đừng gọi quá nhiều.

“Tôi từng gọi điện cho con mỗi ngày, dặn dò đủ điều, thậm chí có lúc mất kiên nhẫn vì không thấy con trả lời ngay. Sau này tôi mới hiểu, chính sự lo lắng của mình đang tạo ra một sợi dây vô hình siết chặt con, khiến con khó thở. Tôi đã học lại bài học làm mẹ - học cách đặt niềm tin thay vì kiểm soát”.

Với chị, “trái ngọt” lớn nhất không phải là bảng điểm hay học bổng, mà là khi thấy con biết sống có trách nhiệm với chính mình. Ngày Bảo Nguyên chủ động gọi điện về, nói rằng tự mình đã xoay xở mọi việc sau một kỳ thi khó, chị vừa xúc động, vừa nhẹ nhõm: “Tôi biết con đã thực sự lớn”.

“Làm cha mẹ, ai cũng muốn che chở con. Nhưng yêu thương đôi khi không nằm ở việc giữ lại, mà là dám để con tự bước đi, dám tin rằng con sẽ làm được”, chị Bình chia sẻ.